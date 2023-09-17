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Шольц назвал условие для начала мирных переговоров по Украине

Шольц: для начала мирных переговоров Россия должна вывести войска с Украины

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Steffen Kugler/AP

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что условием для мирных переговоров по ситуации на Украине является вывод российских войск с украинских территорий. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, президент Российской Федерации Владимир Путин должен согласиться вывести российские войска с территории Украины. Это и является условием для переговоров, подчеркнул Шольц.

Он также назвал циничными призывы к ведению мирных переговоров «к стране, на территории которой танки другой страны».

До этого заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоанэ заявил, что руководство НАТО на сегодняшний день не видит политических возможностей для мирного урегулирования конфликта на Украине.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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