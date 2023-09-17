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Трамп рассказал о своем отношении к возможному лишению свободы

Трамп заявил, что не боится попасть в тюрьму из-за ведущихся против него дел

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Octavio Jones/Reuters

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не боится тюремного заключения из-за возбужденных в его отношении уголовных дел. Об этом экс-глава Белого дома рассказал в интервью для телеканала NBC.

Как следует из слов Трампа, многих людей удивила его спокойна реакция на происходящее. Однако он подчеркнул, что в настоящее время даже не думает о соответствующем судебном разбирательстве.

«Я имею дело с коррумпированными людьми, которые разрушают нашу страну. Я лишь думаю о том, как сделать Америку вновь великой», — сказал 45-й президент США.

Также бывший хозяин Белого дома назвал маловероятным сценарий, при котором он помилует самого себя в случае победы на выборах в 2024 году. По его словам, во время беспорядков на территории Капитолия он не сделал ничего плохого. В то же время бывший американский лидер посчитал все ведущиеся против него дела политически мотивированными.

6 января 2021 года толпа протестующих ворвалась в здание Конгресса США и на несколько часов захватила некоторые помещения. В тот момент в Капитолии проходило заседание парламентариев, собравшихся для официального оформления победы демократа Джо Байдена на президентских выборах 2020 года.

Местные СМИ связали произошедшее с заявлениями, которые Трамп сделал в ходе митинга, предшествовавшего данному событию. Республиканец потребовал отменить результаты голосования, посчитав их сфальсифицированными. В 2023 году в отношении экс-главы государства было возбуждено федеральное уголовное дело, в рамках которого его обвинили в попытке незаконным путем добиться пересмотра итогов выборов.

Ранее Трамп рассказал, что произойдет с Байденом в случае прихода республиканцев к власти.

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