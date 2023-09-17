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Трамп рассказал, сколько времени ему нужно для решения большинства проблем США

Трамп пообещал за год решить проблемы США в случае победы на выборах в 2024 году

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Scott Morgan/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае своей победы на выборах в 2024 году готов решить большую часть внутренних проблем страны за период от шести месяцев до одного года. О своих планах он рассказал в интервью для телеканала NBC News.

«От шести месяцев до года — многие из проблем, практически все проблемы, которые мы обсудили, будут решены», — подчеркнул экс-хозяин Белого дома.

Также он добавил, что некоторые кандидаты на пост американского лидера говорят о своей способности урегулировать внутренние кризисы за восемь лет. Однако, по мнению Трампа, избирателям не стоит желать победы таких политиков.

Кроме того, в ходе интервью 45-й президент США исключил возможность выдвижения своей кандидатуры на третий срок в случае победы на предстоящих выборах. На вопрос о существовании подобного сценария республиканец ответил коротко — «нет».

В ноябре 2024 года в США пройдут очередные выборы главы государства. Трамп, проигравший предыдущую президентскую гонку, еще в конце 2022 года официально объявил о своем участии во всеобщем голосовании. Позже о намерении баллотироваться на второй срок сообщил действующих хозяин Белого дома Джо Байден.

Ранее Трамп заявил, что будет участвовать в выборах ради спасения «катящихся в ад» США.

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