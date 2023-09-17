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Трамп оценил возможность третьего срока при победе на выборах в 2024 году

Трамп отверг возможность третьего срока при победе на выборах в США в 2024 году

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Jonathan Ernst/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен баллотироваться на третий срок в случае своей победы на выборах главы государства в ноябре 2024 года. Об этом экс-хозяин Белого дома рассказал в интервью для телеканала NBC News.

«Нет», — сказал он, отвечая соответствующий вопрос.

Дональд Трамп занимал пост американского президента в период с 20 января 2017 года по 20 января 2021 года. При этом в ходе выборов, которые состоялись в 2020 году, республиканец проиграл представителю Демократической партии Джо Байдену.

В ноябре 2022 года бывший хозяин Белого дома официально объявил об участии в предстоящих выборах главы государства. Трамп отметил, что намерен добиться победы с целью вновь сделать США великой страной.

25 апреля 2023 года Джо Байден также заявил о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок. В своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter) действующий американский лидер опубликовал видео, в котором рассказал о своих планах и продолжающемся «сражении за душу США».

Ранее в США продлили режим чрезвычайного положения из-за угрозы вмешательства в выборы.

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