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Помощник Байдена провел на Мальте переговоры с главой МИД КНР

Reuters: помощник Байдена провел на Мальте переговоры с главой МИД Китая

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Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел переговоры с главой МИД Китая Ван И. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что встреча прошла на Мальте.

По данным агентства, переговоры прошли в выходные.

15 сентября помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что участие президента США Джо Байдена в заседании Совета Безопасности ООН высокого уровня 20 сентября, посвященном Украине, не планируется.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай вводит санкции против американских военно-промышленных компаний Northrop Grumman и Lockheed Martin в связи с поставками вооружений Тайваню. При этом, конкретные санкционные меры представитель китайского внешнедипломатического ведомства не обозначила. Мао Нин добавила, что китайское правительство непоколебимо в своей решимости защищать государственный суверенитет и территориальную целостность.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что КНР не вторгнется на Тайвань из-за тяжелых экономических проблем.

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