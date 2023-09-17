Президент Финляндии заявил об «одержимости» Путина российской культурой

Президент Финляндии Саули Ниинистё вспомнил, как Владимир Путин более получаса рассказывал ему о стихотворении Михаила Лермонтова, которое было посвящено Александр Пушкину на одной из встреч в 2022 году. Как отметил Ниинистё, президент РФ «был одержим российской культурой». Об этом он рассказал в интервью The New York Times.

По словам Ниинистё, он хотел проверить знания российского лидера о культуре страны, и спросил об одном из стихотворений поэта Михаила Лермонтова, посвященном Александру Пушкину. Путин говорил более получаса, отметил финский политик.

«Он знал об этом все, для него это и есть Россия, Россия в целом», — сказал президент Финляндии.

Он также рассказал, что на совместных мероприятиях Путин показал себя сконцентрированным, напористым, эрудированным, а также «был одержим российской культурой».

До этого президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что странам Запада необходимо найти способ сохранить отношения с Москвой на фоне украинского кризиса, а также развивать их после его окончания.

«Я не имею в виду какую-то крепкую дружбу, но способность терпеть и даже немного понимать друг друга», — отметил президент Финляндии.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».