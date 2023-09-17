В НАТО оценили возможность урегулирования украинского конфликта в скором времени

Руководство НАТО на сегодняшний день не видит политических возможностей для мирного урегулирования конфликта на Украине. Такое заявление в интервью агентству Agerpres сделал заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоанэ.

«Сегодня мы не видим политических условий для начала переговоров», — сказал представитель организации.

При этом он отметил, что основа для восстановления мира все же существует — это план из десяти пунктов украинского лидера Владимира Зеленского. По словам Джоанэ, инициативу киевских властей разделили и приняли многие государства даже за пределами НАТО. В связи с этим заместитель генсека Альянса назвал данный план «очень хорошей основой» для решения проблемы.

Он добавил, что президент США Джо Байден также разработал свою формулу мира. Ключевым в инициативе хозяина Белого дома является пункт «нет решения по Украине без Украины», которому в настоящее время четко следует НАТО, подчеркнул собеседник агентства.

В ноябре 2022 года Зеленский представил свой план по урегулированию украинского кризиса, который состоял их десяти шагов. Среди них были пункты, касающиеся вывода российских войск с территории Украины и выполнения Устава ООН.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал международное сообщество подготовиться к «долгому конфликту» на Украине.