В Нагорном Карабахе примут гуманитарные грузы через Лачин и Агдам

Власти Нагорно-Карабахской республики (НКР) согласились на предложение миротворцев РФ и Международного комитета Красного Креста (МККК) пропустить гуманитарные грузы по Лачинскому коридору и Агдамской дороге. Об этом сообщает портал 24News.am.

«Учитывая углубляющуюся катастрофу и ситуацию с безопасностью в стране, власти Республики Арцах решили принять... предложение... по синхронной транспортировке гуманитарных грузов через Бердзорский (Лачинский. — «Газета.Ru») коридор по трассе Горис-Степанакерт и по дороге Акна (Агдам. — «Газета.Ru») — Степанакерт на машинах МККК (товары иностранного происхождения)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что организация этого процесса в том числе необходима для обеспечения дальнейшей транспортировки гуманитарных грузов по Лачинскому коридору.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал возможным подписание мирного соглашения с Азербайджаном до конца года. По словам Пашиняна, очевидно, что тяжелый гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе оказывает негативное влияние на мирный процесс.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.