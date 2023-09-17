Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Польше обвинили Украину в «ведении странной игры» на фоне ситуации с зерном

В Польше заявили, что Украина ведет странную игру из-за ситуации с зерном

close
100%
Igor Tkachenko/Reuters

Бывший министр сельского хозяйства Польши, советник президента страны Ян Кшиштоф Ардановский заявил, что Киев «ведет странную игру» вокруг ситуации с зерном, которую трудно понять. По его словам, украинская сельхозпродукция в любом случае будет конкурировать с европейской, поэтому Варшаве следует защищать собственный рынок. Его слова приводит телеканал wPolsce.

«Украина ведет странную игру, которую становится все труднее понять. <…> Это крупные фермы, которые принадлежат или управляются международными корпорациями. Эта [украинская] продукция всегда будет конкурировать с тем, что производит сельское хозяйство в ЕС. <…> Мы должны твердо защищать собственный рынок. Мы поддерживаем проевропейские тенденции Украины, но с украинцами должны быть сердечные, но и жесткие переговоры», — заявил Ардановский.

Он отметил, что Европейская комиссия (ЕК) не до конца понимает, почему Варшава не хочет импортировать украинское зерно. ЕК ставит продовольственную безопасность в зависимость от ввоза продукции с Украины, однако только сельское хозяйство ЕС может обеспечить таковую в долгосрочной перспективе, полагает бывший министр сельского хозяйства.

Ардановский подчеркнул, что у Польши есть обязанность защищать собственное сельское хозяйство, потому что только оно обеспечивает безопасность страны.

15 сентября Еврокомиссия объявила о решении не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований украинской сельскохозяйственной продукции в ряд приграничных стран ЕС, однако обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. Венгрия, Словакия, Польши заявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. При этом Будапешт ввел запрет на импорт 24 видов сельхозпродукции с Украины.

Ранее Зеленский пригрозил соседям Украины из-за зерна.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях