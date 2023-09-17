В МИД РФ заявили о готовности сотрудничать с КНДР на фоне санкций

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва будет развивать равноправное справедливое взаимодействие с Северной Кореей, несмотря на санкции в отношении Пхеньяна со стороны Совбеза ООН. Об этом он сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Дипломат подчеркнул, что Россия не вводила санкции против КНДР.

«Поэтому обращайтесь в Совет Безопасности, а мы будет развивать с КНДР равноправное справедливое взаимодействие», — сказал Лавров, отвечая на вопрос о том, может ли российская сторона снять санкции с Северной Кореи.

До этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, говоря о встрече российского президента Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, указал, что любое взаимодействие с КНДР должно соответствовать санкционному режиму СБ ООН, но не стал оценивать переговоры с этой точки зрения.

7 сентября президент Южной Кореи Юн Сок Ёль на полях Восточноазиатского саммита (ВАС) в Джакарте заявил об угрозе ракетной и ядерной программы КНДР для всех стран Азиатско-Тихоокеанского региона, назвав действия Пхеньяна «вызовом международному миру».

Лавров заявил, что Запад не сможет повлиять на сотрудничество России и КНДР.