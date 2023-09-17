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Президент Финляндии призвал Запад сохранить отношения с Россией

Президент Финляндии Ниинистё заявил о важности сохранения отношений с РФ

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Global Look Press

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что странам Запада необходимо найти способ сохранить отношения с Москвой на фоне украинского кризиса, а также развивать их после его окончания. Об этом он рассказал в интервью The New York Times.

«Я не имею в виду какую-то крепкую дружбу, но способность терпеть и даже немного понимать друг друга», — сказал президент Финляндии.

Ниинистё отметил, что для предотвращения новых военных конфликтов «необходимо доверие» между сторонами. При этом он затруднился предположить, когда закончится конфликт на Украине и «какой будет жизнь, когда снова будет мир».

Ранее министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявлял, что в политике необходимо сохранять прагматизм и чувство меры, так как Россия продолжает оставаться крупнейшим географическим соседом Европы и никуда не исчезнет с карты мира. По его словам, нельзя совершать ошибку, «отменяя» РФ и КНР.

До этого глава Министерства иностранных дел Франции Катрин Колонна отмечала, что система безопасности, которую собираются создать в Европе, должна учитывать интересы всех европейских стран, в том числе и России.

Ранее сообщалось, что на Западе стали менее охотно критиковать Россию.

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