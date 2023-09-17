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Стали известны детали обеда Шойгу и Ким Чен Ына

ЦТАК: Ким Чен Ын и Шойгу пообедали в палатке, наблюдая за работой ВКС и ВМФ РФ

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Russian Defence Ministry/Reuters

Обед главы КНДР Ким Чен Ына и министра обороны России Сергея Шойгу в честь посещения Тихоокеанского флота проходил накануне в армейской палатке, где демонстрировались кадры работы российского военно-морского флота и воздушно-космических сил. Об этом сообщает Центральное телеграфным агентство Кореи (ЦТАК).

Судя по кадрам, опубликованным агентством, первая трапеза состоялась после утреннего осмотра стратегической и оперативно-тактической авиации ВКС России на аэродроме Кневичи в Приморье.

Уточняется, что официальный обед, проходивший после посещения северокорейским лидером фрегата «Маршал Шапошников», также проходил в армейской палатке на фоне развернутого плаката «Краснознаменный Тихоокеанский флот» с изображением российских военных кораблей, подводных лодок и истребителей. На экранах, установленных позади каждой из сторон, демонстрировались кадры выхода соединения кораблей из Владивостока и патрулирования международных вод стратегическими бомбардировщиками-ракетоносцами Ту-95.

До этого сообщалось, что бронепоезд Ким Чен Ына отбыл в Северную Корею со станции Артем в Приморском крае.

Лидер КНДР Ким Чен Ын выехал на поезде в Россию на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным 11 сентября. 13 сентября два лидера встретились на космодроме «Восточный».

Ранее стало известно, что обсуждали Шойгу и Ким Чен Ын.

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