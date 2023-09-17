Иран отозвал аккредитацию у инспекторов МАГАТЭ

Иран отозвал аккредитацию у восьми экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые отслеживали выполнение Тегераном обязательств по ядерной программе, сообщает агентство Fars.

По данным агентства, аккредитация аннулирована у инспекторов из Германии и Франции. Более подробной информации не приводится.

В связи с этим гендиректор организации Рафаэль Гросси сообщил, что подобный шаг ограничит возможности МАГАТЭ осуществлять проверки в Иране. Он осудил шаги Тегерана, призвав страну к сотрудничеству, отмечается в материале.

В МИД Ирана в свою очередь заявили, что США и ряд европейских стран «злоупотребляли полномочиями» МАГАТЭ для достижения своих политических целей. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что продолжат сотрудничество с агентством, говорится в тексте.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что западные страны пытаются создать помехи для Ирана по пути развития атомной программы республики.

До этого в Госдепе сообщили об ожидании от Ирана конкретных мер по выполнению заявления с МАГАТЭ.

Ранее в МАГАТЭ оценили запасы обогащенного урана в Иране.