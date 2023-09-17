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Лидер КНДР посетил пищевой комбинат в Приморье

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил пищевой комбинат в Приморье

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Виталий Аньков/РИА Новости

Председатель КНДР Ким Чен Ын посетил завод по производству пищевого сырья «Арника» в Приморье перед отъездом из края. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что корейский лидер побеседовал с руководством предприятия. Ему показали образцы продукции и лабораторию по разработке компонентов предприятия.

Также 17 сентября политик встретился с корейскими студентами Дальневосточного федерального университета и посетил Приморский океанариум во Владивостоке.

До этого стало известно, что бронепоезд Ким Чен Ына отбыл в Северную Корею со станции Артем в Приморском крае.

Лидер КНДР Ким Чен Ын выехал на поезде в Россию на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным 11 сентября. 13 сентября два лидера встретились на космодроме «Восточный».

Ранее Ким Чен Ын назвал Тихоокеанский флот России залогом безопасности в Азии и мире.

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