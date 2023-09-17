Европейская комиссия намерена конфисковать проценты с российских активов

Европейская комиссия планирует обязать организации, которые получают дивиденды от замороженных российских активов, большую часть прибыли направлять в бюджет Европейского союза. Об этом сообщает Bloomberg.

Предполагается, что решение европейских политиков позволит принести в бюджет организации порядка нескольких млрд евро.

В агентстве уточнили, что чиновники Евросоюза на встрече с представителями Германии, Франции, Испании, Италии и Бельгии предложили ввести налог на прибыль от заблокированных активов Банка России. Общая сумма российских активов составляет порядка 200 млрд евро, добавили собеседники.

При этом большая часть арестованных активов России в наличных и депозитах, а оставшиеся — в облигациях.

Известно, что основная часть ценных бумаг хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. За I квартал этого года прибыль финансовой группы от российских активов составила 750 млн евро. В случае, если инициативу с конфискацией процентов с российских активов поддержат, она может принести почти 3 млрд евро.

В настоящий момент рабочая группа уже одобрила поэтапную реализацию плана.

Ряд политиков беспокоится, что решение негативным образом скажется на валюте Евросоюза, потому что такие меры могут сподвигнуть других держателей резервов отказаться от евро.

До этого ЕС перестал называть российских бизнесменов олигархами при введении санкций.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.