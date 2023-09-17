Зеленский может не появиться на Генассамблее ООН

Вместо президента Украины Владимира Зеленского на Генеральной ассамблее ООН может выступить глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает ТАСС со ссылкой на источник во всемирной организации.

«Участие Зеленского пока не подтверждено, формат заседания не предполагает обязательного участия глав делегаций», — указано в сообщении.

Источник отмечает, что на данный момент не подтверждено участие и президента Соединенных Штатов Джо Байдена. При этом на собраниях такого уровня обычно выступают именно главы внешнеполитических ведомств, а не президенты — даже при их присутствии.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «скоординировался» с главой МИД Бразилии Мауро Виейрой в преддверии недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

Неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН пройдет с 19 по 26 сентября в Нью-Йорке.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.