Киев не пойдет на переговоры по запрету на ввоз украинского зерна

Киев не пойдет ни на какие переговоры по вопросу решения властей Венгрии, Словакии и Польши о продлении запрета на ввоз украинского зерна, заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире телеканала «Рада».

Она подчеркнула, что любые заявления об односторонних ограничениях нарушают конституцию Евросоюза, Киев не может их поддержать. Стефанишина выразила надежду, что Брюссель и «отдельные столицы» придерживаются такой же позиции.

Накануне Еврокомиссия объявила о решении не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований украинской сельскохозяйственной продукции в ряд приграничных стран ЕС, однако обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. Венгрия, Словакия, Польши заявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. При этом Будапешт ввел запрет на импорт 24 видов сельхозпродукции с Украины.

Решение ЕК поддержали Румыния и Болгария, они не стали продлевать действие эмбарго.

Ранее в МИД России заявили об отсутствии прогресса по зерновой сделке.