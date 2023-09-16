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Лавров примет участие в заседании СБ ООН по Украине, где должен быть Зеленский

Небензя: Лавров примет участие в заседании СБ ООН, где должен быть Зеленский

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Imago/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании Совета Безопасности международной организации, в которой должен принять участие глава Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Небензи, «выхлоп» от заседания Совбеза высокого уровня, где может участвовать Зеленский, будет нулевой. Он отметил, что это будет очередное шоу с украинским президентом в главной роли.

Помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что участие президента США Джо Байдена в заседании Совета Безопасности ООН высокого уровня 20 сентября, посвященном Украине, не планируется.

До этого стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский может появиться на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке за одним столом с представителем России.

6 сентября заместитель постоянного представителя РФ в Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский сообщил, что Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности по поставкам оружия Украине 12 сентября.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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