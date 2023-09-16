Президент ЦАР жестко ответил на предложение Макрона

Президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера в ходе встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном жестко ответил ему на предложение вывести российских инструкторов из ЦАР. Об этом сообщает радиостанция RFI.

«Туадера объяснил французскому коллеге, что он взаимодействует «с российскими властями в рамках соглашения в сфере обороны и подготовки кадров между двумя странами» и добавил, что остальное «не его дело», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Макрон оценивает возможный вывод инструкторов России из ЦАР как условие для сближения республики с Францией.

7 сентября французский лидер выступил с инициативой провести дебаты в парламенте по стратегии страны в Африке на фоне происходящих переворотов и ослабления влияния Парижа на континенте.

До этого бывший разведчик ВС США Скотт Риттер назвал события, происходящие в Африке, процессом «деколонизации», который отразится на положении Парижа в регионе. По словам Риттера, Франция долгое время доминировала в регионе в политической, экономической и военной сфере.

1 сентября CNN сообщал, что переворот в Габоне ударил по влиянию Франции и в целом Запада в Африке. Как говорил телеканалу нигерийский аналитик Крис Огунмодеде, системы правления, которые существуют в бывших французских колониях и которые были навязаны Парижем, больше не подходят для этой цели.

Ранее во Франции признали потерю позиций в Африке и усиление роли РФ.