В Кремле прокомментировали возможность ввода антиковидных ограничений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о возможности обязательного введения масочного режима заявил, что пока новых ограничений нет. Его слова приводит РИА Новости.

«В Кремле пока новых ограничений нет. Ждем рекомендации врачей», — заявил он.

Днем 16 сентября стало известно, что в Доме правительства Российской Федерации в Москве в связи с ростом заболеваемости коронавирусом с 18 сентября снова начнут действовать ограничения против распространения COVID-19, включая масочный режим.

В Роспотребнадзоре, в свою очередь, сообщили, что вводить масочный режим в РФ на данный момент не планируется.

Академик РАН, вирусолог Сергей Нетесов 6 сентября рассказал «Газете.Ru», что ученые выявили новый субвариант коронавируса «Пирола», который вызовет новую волну заболеваемости в России совместно с вариантом «Эрис», случаи заражения которым уже были зафиксированы на территории страны.

Ранее в Испании свыше 100 млн доз вакцины от COVID-19 признали устаревшими.