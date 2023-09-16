Италия попросила Евросоюз помочь снизить поток мигрантов

Премьер-министр Италии Джорджи Мелони попросила Европейский союз помочь стране снизить поток мигрантов. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации издания, итальянский премьер пригласила председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен посетить остров Лампедуза в Италии, чтобы самой увидеть чрезвычайную ситуации, которая там происходит из-за прибытия тысяч мигрантов на лодках из Северной Африки. Отмечается, что ее визит планируется 17 сентября.

Кроме того, глава кабмина обратилась к главе Европейского совета Шарлю Мишелю с просьбой включить обсуждение этой ситуации в повестку дня совета ЕС в октябре. Также Мелони призвала создать миссию для остановки незаконных мигрантов, которые следуют в Европу.

14 сентября власти итальянского острова Лампедуза, где число нелегальных мигрантов превысило количество местных жителей, заявляли о беспорядках, которые произошли между мигрантами и полицией.

В августе телеканал SkyTg24 сообщал, что на итальянском острове Лампедуза сложилась критическая ситуация из-за рекордного числа нелегальных мигрантов, прибывших на остров из стран Северной Африки и Ближнего Востока.

До этого газета La Repubblica писала, что с начала 2023 года по морю в Италию прибыли 100 тысяч мигрантов. Авторы публикации отмечали, что это число мигрантов является рекордным с 2018 года.

Ранее в Германии заявляли, что страна не справляется с потоком мигрантов.