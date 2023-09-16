В Раде ищут механизм отзыва Нестора Шуфрича

Первый зампред Рады Александр Корниенко заявил, что в украинском парламенте найдут механизмы для отзыва депутата Нестора Шуфрича с должности председателя комитета по свободе слова. Об этом он рассказал агентству «Укринформ».

Корниенко отметил, что существует несколько проектов постановлений по отзыву Шуфрича.

«Конечно, было бы идеально, чтобы он сам написал заявление на сложение полномочий, потому что он технически ближайшие 60 дней, наверное, не сможет быть качественным главой комитета... Если он этого не сделает, мы найдем механизмы, как это сделать в зале», — сказал зампред.

15 сентября Печерский районный суд Киева поместил на два месяца под стражу депутата Верховной рады Нестора Шуфрича, который обвиняется в государственной измене. При этом ему не предоставили возможность внести залог.

До этого Служба безопасности Украины (СБУ) сообщала, что депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич получил подозрение в госизмене.

Ранее украинскому блогеру Юрию Подоляке предъявили обвинение в госизмене.