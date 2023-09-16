Политолог назвал высокую явку на выборы в новых регионах показателем одобрения политики РФ

Крайне важно, что в новых регионах России зафиксирована одна из самых высоких на сентябрьских выборах явка — и это, несмотря на военное положение и регулярные обстрелы со стороны ВСУ, которые явно призваны подорвать легитимность избирательного процесса. Такое мнение «Газете.Ru» высказал политолог, член экспертного клуба «Дигория» Ахмат Хасанов.

Эксперт отметил, что в один из дней голосования в Запорожской области в результате атаки беспилотников был уничтожен избирательный участок. В целях безопасности избирательные участки были закрыты на несколько часов раньше.

«Однако даже при таких условиях явка на выборы в новых регионах бьет все рекорды. Это четкий показатель одобрения проводимой российским руководством политики со стороны жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей», — считает Ахмат Хасанов, уточняя, что явка на выборах в Народный совет ДНР превысила 76%.

Завершившиеся выборы в России эксперт назвал самыми конкурентными за последние несколько лет.

Хасанов отметил, что в ходе Единого дня голосования прошло более 4,2 тыс. избирательных кампаний, а средняя явка по стране составила 43,5%.

Он указал, что было замещено 33 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей: избраны высшие должностные лица 21 региона, депутаты 20 заксобраний и 16 городских дум административных центров. В выборах участвовало 23 партии, 13 из которых смогли продвинуть своих кандидатов в ходе предвыборной гонки.

«Важно отметить, что Единая Россия лидирует на выборах всех уровней. Кандидаты «партии власти» победили на выборах высших должностных лиц в 19 регионах и на всех четырех довыборах депутатов Госдумы. Каждый единорос набрал более 70% голосов», — добавил эксперт.

Политолог обратил внимание, что на выборах в Заксобрания 20 регионов, представители партии власти получили 81% мандатов. На выборах в гордумы «Единая Россия» взяла 394 мандата (78% от общего числа).

При этом он отметил, что «умное голосование» провалилось на выборах в гордуму Екатеринбурга. Из 25 оппозиционных кандидатов, не победил ни один.

ЛДПР Хасанов назвал «политической силой номер два».

«Прогнозируемый упадок ЛДПР после кончины ее яркого лидера — Владимира Жириновского не оправдался», — сказал политолог.

Такие результаты эксперт связал с умелыми действиями нового руководства либерально-демократической партии, «подкрепленного усталостью электората от популизма КПРФ».