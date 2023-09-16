В Киеве сообщили, что заседание совета НАТО — Украина планируется в октябре

Заседание совета НАТО — Украина планируется провести в октябре. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

«Это будет большая развернутая структура, которая будет охватывать и гражданские, и военные вопросы, она будет очевидно собираться на уровне лидеров. Уже в октябре планируется заседание Совета Украина — НАТО», — сказала она, добавив, что и в течение года совет будет работать на уровне всех ключевых госструктур.

Стефанишина также отметила, что предусмотрены и консультации, которые будут согласованы в ближайшее время.

14 сентября в пресс-службе украинского правительства заявляли, что Киев предложил Североатлантическому альянсу в ближайшее время провести заседание Совета Украина — НАТО, посвященное энергетической безопасности.

До этого стало известно, что президент Польши Анджей Дуда рассчитывает, что Украине предложат вступить в НАТО в ходе вашингтонского саммита организации.

13 сентября польский лидер говорил, что в настоящее время о членстве Киева в альянсе не может быть и речи. По его словам, все дело в продолжающихся боевых действия на территории Украины.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.