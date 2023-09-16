Шольц раскритиковал статью The Economist, назвавшего Германию «больным человеком Европы»

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал статью британского издания The Economist о состоянии экономики Германии, назвавшего страну «больным человеком Европы», передает немецкая газета Die Welt.

В статье The Economist, в частности, говорится о том, что крупнейшая экономика Европы превратилась из лидера в отстающую, что власти мало инвестируют в новые отрасли, пользуясь превосходством старых отраслей производства, в стране процветает бюрократический консерватизм, не хватает квалифицированных кадров и т.д. По мнению авторов материала, руководству страны следует «смотреть вперед, поощряя новые фирмы, инфраструктуру и таланты». Ранее Германию назвали «больным человеком» Европы, то есть страной, испытывающей экономические трудности, и теперь она вернула себе этот «статус», утверждает автор.

Шольц заявил, что англосаксонское издание советует решать вопросы экономики набором новых долгов, но это неправильно.

«Бесконечные долги не решают наших проблем, а создают новые», — подчеркнул канцлер.

Тем не менее он признал слабые экономические показатели страны, объяснив их влиянием экспортных рынков, в частности Китая, высокой инфляции, роста цен на энергоносители и пр.

Как утверждают эксперты, экономика Германии уже балансирует на грани стагфляции.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.