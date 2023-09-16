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В Турции обвинили Швецию в нарушении обязательств по вступлению в НАТО

Глава Турции Эрдоган: Швеция не выполнила обязательства для вступления в НАТО

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Imago/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Швеция еще не выполнила обязательства перед Турцией, поставленные в качестве условия ее вступления в НАТО. Об этом пишет ТАСС.

«Если террористы в Швеции продолжают под охраной полиции устраивать акции, это значит, что власти не выполняют свои обязанности, а террористические акции продолжаются на улицах Стокгольма», — заявил турецкий лидер.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого в Госдепе США заявили, что санкции против Турции не сорвут вступление Швеции в НАТО.

24 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара пока не знает, как долго турецкий парламент будет рассматривать заявку Швеции на вступление в НАТО.

Протоколы о вступлении Швеции в НАТО направлены в Великое национальное собрание Турции, которое может быстро принять решение по данному вопросу, но Швеция должна оставаться «верной своим обещаниям», отметил Эрдоган.

Ранее в Швеции решили сжечь Устав НАТО.

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