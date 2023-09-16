Эрдоган выступил с идеей четырехсторонней встречи по Карабаху

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в Анкаре выступили с инициативой о проведении четырехсторонней встречи лидеров Турции, России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что приоритетом для турецкой стороны является встреча в трехстороннем формате.

«На данный момент ни негативного, ни позитивного ответа на это предложение мы не получили», — рассказал турецкий лидер.

До этого сообщалось, что Азербайджан намерен за три года вернуть в Нагорный Карабах свыше 30 тысяч семей.

Нагорный Карабах — спорный регион на границе Армении и Азербайджана. Самопровозглашенная республика не получила признания со стороны государств—членов ООН.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ предусматривал введение на территорию НКР российских миротворцев, обмен пленными, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев.

Дорога в Лачинском коридоре — единственная между Арменией и Карабахом. Ситуация осложнилась в декабре прошлого года, когда группа азербайджанцев перекрыла коридор.

В Азербайджане требуют прекратить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых на ряде месторождений в Карабахе. В свою очередь Армения обвиняет Баку в гуманитарном кризисе в Нагорном Карабахе.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.