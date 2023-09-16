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Ким Чен Ына угостили блюдами русской кухни во время визита во Владивосток

Ким Чен Ын попробовал уху и палтуса на груше во время визита во Владивосток

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Пресс-служба Минобороны РФ/Reuters

Во время обеда во Владивостоке лидера КНДР Ким Чен Ына угостили ухой и палтусом на груше. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Также северокорейскому лидеру подали авторский суп с горчицей и розмарином с вырезкой молодого ягненка. В качестве горячего блюда ему предложили на выбор филе миньон в авторском соусе.

Утром 16 сентября министр обороны России Сергей Шойгу продемонстрировал Ким Чен Ыну ракетный комплекс «Кинжал» на ракетоносце МиГ-31И на аэродроме Кневичи в Приморье, после чего они направились во Владивосток и посмотрели ракетные комплексы и артиллерийские установки фрегата «Маршал Шапошников».

13 сентября на космодроме Восточный состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Они проходили как с участием делегаций двух стран, так и тет-а-тет. После переговоров, которые длились почти пять часов, политики пообедали пельменями с камчатским крабом и подняли друг за друга тосты. В дальнейшем Ким Чен Ын продолжил турне по России, но уже без Путина. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин подарил Ким Чен Ыну перчатку от скафандра и пообещал приехать в КНДР.

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