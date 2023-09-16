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В Турции раскритиковали доклад Госдепа

В МИД Турции назвали клеветой доклад Госдепа c обвинениями в вербовке детей

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Murad Sezer/Reuters

В Министерстве иностранных дел Турции резко осудили доклад Государственного департамента Соединенных Штатов, в котором страну обвинили в вербовке детей. Об этом сообщается на сайте турецкого внешнеполитического ведомства.

Известно, что Анкара готовится предоставить ответ в связи с «несовместимой с духом союзничества клеветой».

«Ожидалось, что США, которые оказывают военную и финансовую поддержку террористической организации РПК/YPG, которая насильно вербует детей для участия в терактах в Сирии и Ираке, столкнутся с этой реальностью, прежде чем выступить с такой клеветой против Турции», — уточнили в турецком дипведомстве.

В МИД Турции выразили сомнения в объективности источников информации, на основании которых американские власти обосновывают свои решения.

«Как сторона, приверженная соответствующим региональным и международным конвенциям, Турция будет решительно продолжать свои усилия, направленные на предотвращение преступлений, связанных с торговлей людьми», — добавили в МИД страны.

До этого в Турции обвинили США в ведении необъявленной войны против Анкары.

Ранее в МИД России заявили об отсутствии прогресса по зерновой сделке.

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