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В России приговор американского суда Клюшину назвали политически мотивированным

МИД назвал приговор суда в США гражданину РФ Клюшину политически мотивированным

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Depositphotos

Москва расценивает решение суда США в отношении россиянина Владислава Клюшина как политически мотивированное и надуманное. Об этом заявили РИА Новости в Министерстве иностранных дел России.

Ранее окружной суд в Бостоне вынес решение о взыскании с учредителя IT-компании «М13», в феврале приговоренного к девяти годам тюрьмы, $34 млн. Гражданина России осудили за инсайдерскую торговлю ценными бумагами на основе украденных и неафишированных данных с участием нескольких сообщников.

В МИД РФ считают, что выдвинутые против Клюшина обвинения полностью надуманы и сфабрикованы, а в ходе судебного процесса доказательная база сводилась исключительно к «голословным утверждениям».

«Нашего соотечественника, экстрадированного в США из якобы «нейтральной» Швейцарии, по сути, осудили только за то, что он является гражданином России», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Там Клюшина назвали жертвой русофобии, а приговор по отношению к нему — примером предвзятости и карательной направленности американского суда, беспрекословно выполняющего политические заказы.

В МИД РФ подчеркнули, что продолжат требовать от властей США прекращения правового произвола в отношении граждан Российской Федерации.

Также в министерстве заверили, что посольство России в Вашингтоне окажет Клюшину помощь в борьбе за соблюдение его прав и законных интересов.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

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