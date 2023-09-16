МККК предложил России и Украине свою помощь в обмене пленными

Международный Комитет Красного Креста (МККК) рассчитывает выступить посредником между Россией и Украиной в обмене пленными, если стороны согласятся. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава делегации организации в Москве Борис Мишель.

Он рассказал, что регулярно проводит встречи с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Стороны обсуждают разные вопросы, в том числе освобождение задержанных, поиск пропавших и защиту гражданских лиц.

Мишель уточнил, что МККК не участвует в обмене пленными на территориях России или Украины, за это отвечают власти, комитет является лишь частью этого процесса. При этом он подчеркнул, что МККК готов выступить нейтральной стороной, посредником, в случае если Киев и Москва попросят об этом.

Также в ходе своего визита Мишель рассказал, что отравление почвы снарядами в зоне конфликта на Украине пагубно повлияет на сельское хозяйство.

Ранее РИА Новости писало, что на Украине установили приоритет при обмене военнопленными с Россией.