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В «Красном Кресте» рассказали о поисках пропавших на Украине граждан РФ

Глава миссии МККК Мишель: на Украине ищут 13 тыс. пропавших, в том числе россиян

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Reuters

Глава делегации Международной конференции Красного Креста (МККК) в Москве Борис Мишель рассказал РИА Новости, что организация получила сообщения о 13 тыс. пропавших без вести на Украине гражданах РФ и Украины.

По словам Мишеля, в организации регулярно получают списки с именами пропавших без вести от различных российских ведомств, при этом особенно часто они приходят от Уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

Представитель «Красного Креста» рассказал о работе «горячих линий» для близких пропавших без вести, принимающих запросы на проведение поисков от их родных.

«Мы все собираем централизованно в Женеве и информируем родственников», — сообщил он.

Также Мишель сообщил о продолжающейся работе по возвращению в семьи украинских детей, вывезенных в Россию из зоны боевых действий.

31 августа стало известно, что более восьми тысяч детей получили укомплектованные наборы для учебы от РКК.

Ранее сообщалось, что осиротевшей после взрыва на Крымском мосту девочке продолжат помогать психологи.

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