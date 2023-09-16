В Азербайджане высказались об урегулировании кризиса в Нагорном Карабахе

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Баку не потерпит никаких «серых зон» в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос журналистов о том, на каком этапе сейчас находится мирный процесс с Арменией, политик указал, что урегулирование кризиса «буксует» по причине «неконструктивной и неискренней позиции» армянского руководства.

«Политике Армении по поддержке незаконного режима, взявшего в заложники проживающих в Карабахе 30 тысяч наших граждан армянского происхождения, должен быть положен конец», — сказал помощник президента Азербайджана.

До этого спикер парламента Азербайджана Сахиба Гафарова заявляла, что правительство страны намерено в течение следующих трех лет вернуть в Нагорный Карабах и Восточный Зангезур более 30 тыс. семей. Депутат отметила, что в настоящее время в стране действует программа «Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики». Именно в рамках данной инициативы Баку планирует переселить людей в указанные регионы.

14 сентября помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев назвал готовящееся мирное соглашение между Баку и Ереваном «проклятьем» для руководства Армении.

Ранее в Госдуме указали на деструктивную позицию Армении по Карабаху.