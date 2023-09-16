Ким Чен Ын ознакомился с вооружением фрегата «Маршал Шапошников»

Во Владивостоке лидера КНДР Ким Чен Ыну ознакомили с ракетными комплексами и артиллерийскими установками фрегата «Маршал Шапошников». Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Ким Чен Ын в сопровождении министра обороны России Сергея Шойгу прибыл на фрегат Тихоокеанского флота.

Северокорейскому лидеру продемонстрировали противокорабельные ракетные комплексы «Уран» и комплексы крылатых ракет «Калибр», а также 100-миллиметровую артиллерийскую установку А-190.



В этот же день Шойгу представил Ким Чен Ыну ракетный комплекс «Кинжал» на ракетоносце МиГ-31И на аэродроме Кневичи в Приморье.

13 сентября на космодроме Восточный состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Они проходили как с участием делегаций двух стран, так и тет-а-тет. После переговоров, которые длились почти пять часов, политики пообедали пельменями с камчатским крабом и подняли друг за друга тосты. В дальнейшем Ким Чен Ын продолжил турне по России, но уже без Путина. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин подарил Ким Чен Ыну перчатку от скафандра и пообещал приехать в КНДР.