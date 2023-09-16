Ким Чен Ын и Шойгу прибыли на фрегат «Маршал Шапошников»

Лидер КНДР Ким Чен Ын и министр обороны России Сергей Шойгу утром 16 сентября прибыли на фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» во Владивостоке. Об этом сообщает ТАСС.

Фрегат находится в бухте Улисс. Российского министра и северокорейского лидера встретил на борту командир корабля капитан второго ранга Сергей Меркулов.

Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов рассказал гостям о корабле и противолодочном вооружении — четырехтрубных торпедных аппаратах, которыми оснащено судно.

13 сентября на космодроме Восточный состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Они проходили как с участием делегаций двух стран, так и тет-а-тет. После переговоров, которые длились почти пять часов, политики пообедали пельменями с камчатским крабом и подняли друг за друга тосты. В дальнейшем Ким Чен Ын продолжил турне по России, но уже без Путина. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин подарил Ким Чен Ыну перчатку от скафандра и пообещал приехать в КНДР.