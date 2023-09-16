Трамп позитивно оценил реакцию Путина о его намерении урегулировать конфликт на Украине

Бывший президент США Дональд Трамп дал положительную оценку словам главы России Владимира Путина о намерениях экс-хозяина Белого дома урегулировать кризис вокруг Украины. Соответствующее заявление он сделал в интервью NBC News.

«Мне нравится, что он сказал это, потому что это означает, что я говорю правильные вещи», — сказал бывший американский лидер.

Трамп не стал раскрывать детали, каким образом мог бы разрешить украинский конфликт за 24 часа на посту президента Соединенных Штатов, но указал, что точно знает, как надо поступить. По словам политика, он смог бы добиться переговоров Москвы и Киева и заключения сделки.

Путин 12 сентября во время Восточного экономического форума положительно оценил готовность Трампа «за несколько дней решить острые проблемы, в том числе и украинский кризис». Как заявил российский президент, «это не может не радовать, это хорошо».

Ранее немецкий политолог Александр Рар говорил, что в ходе предвыборной компании Трамп и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск могут разработать и предложить свой мирный план по завершению украинского конфликта.

По его мнению, озвучить свои предложения Трамп может во время визита в Москву.

До этого Трамп рассказал, как в случае победы на президентских выборах в 2024 году добьется мирного соглашения между Россией и Украиной в течение 24 часов.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.