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Участие Байдена в заседании СБ ООН по Украине под вопросом

Белый дом: участие Байдена в заседании СБ ООН по Украине не планируется

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Evelyn Hockstein/Reuters

Помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что участие президента США Джо Байдена в заседании Совета Безопасности ООН высокого уровня 20 сентября, посвященном Украине, не планируется, передает ТАСС.

«В настоящее время планов участия президента нет, хотя исключать я этого не могу. Но сейчас мне нечего объявить», — ответил он на вопрос, будут ли Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский участвовать в заседании Совбеза.

До этого сообщалось, что Зеленский может появиться на Совбезе ООН за одним столом с представителем России.

6 сентября заместитель постоянного представителя РФ в Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский сообщил, что Россия запросила проведение заседания Совета безопасности по поставкам оружия Украине 12 сентября.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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