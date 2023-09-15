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Стало известно о предстоящей встрече Байдена и Зеленского

Белый дом: Байден в следующий четверг примет в Вашингтоне Зеленского

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Susan Walsh/Pool/Reuters

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил на брифинге, что Джо Байден на следующей неделе примет в Вашингтоне Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Салливана, после возвращения Байдена из Нью-Йорка американский лидер примет Зеленского в Вашингтоне. Встреча состоится в четверг, 21 сентября.

Советник Байдена уточнил, что это будет третья встреча лидеров двух стран в Белом доме.

В прошлый раз Зеленский и Байден провели переговоры 12 июля на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Тогда они обсудили вступление Украины в альянс и гарантии безопасности для Киева.
США на сегодняшний день выступают крупнейшим военным и экономическим донором Киева. В Вашингтоне неоднократно на официальном уровне давали понять, что намерены поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

До этого стало известно, что Зеленский планирует в очередной раз поговорить с американским коллегой о поставках Украине баллистических дальнобойных ракет ATACMS.

По словам главы Украины, руководство страны рассчитывает получить вооружение этого типа осенью 2023 года.

В американской администрации неоднократно заявляли, что пока не готовы объявить о поставке Украине ракет ATACMS.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

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