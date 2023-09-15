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В США назвали условие, при котором Запад не будет вести переговоры по Украине

Белый дом: Запад не будет вести переговоры по Украине без участия Киева

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Susan Walsh/AP

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Запад не намерен вести переговоры по Украине без участия Киева и навязывать ему решения. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы говорим об этом со всех трибун, в том числе партнерам из числа стран глобального Юга — ничего про Украину без Украины. Никто не собирается вести переговоры о будущем Украины без ее участия, и ни мы, ни кто-либо другой не намерены навязывать им решения», — сказал Салливан.

11 сентября официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что власти США по-прежнему рассматривают вопрос поставок Украине ракет дальнего действия ATACMS, но никаких новых решений по этому поводу пока не принято.

6 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита американского чиновника в Киев также обсуждали поставку ракет ATACMS и средств противовоздушной обороны.

Ранее глава офиса Зеленского Ермак обсудил с Салливаном ситуацию на Украине.

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