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Генсек ООН заявил о необходимости реформы Совбеза

Гутерриш заявил, что состав Совбеза ООН не соответствует современным реалиям

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Carlo Allegri/Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе выступления на проходящем на Кубе саммите Группы 77 и Китая заявил, что состав Совета Безопасности ООН не отражает современные реалии, этот орган нуждается в реформе, передает ТАСС.

По его словам, многополярность создает новые возможности для лидерства на международной арене. Но при этом она не гарантирует мира и правосудия. Для этого необходимы сильные и эффективные международные институты.

«Однако многие из нынешних институтов, в частности Совет Безопасности ООН и институты Бреттон-Вудской финансовой системы, отражают давно ушедшую эпоху», — сказал Гутерриш.

Также он отметил, что состав Совбеза ООН остался в том времени, когда многие развивающиеся страны были скованы колониальным правлением и не имели права говорить от своего имени.

До этого Гутерриш обратился с призывом к мировым лидерам, направляющимся в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, стремиться к достижению компромиссов.

Ранее генеральный секретарь ООН заявил о растущем расколе в глобальных институтах.

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