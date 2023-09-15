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Украина пообещала ЕС принять меры для контроля за объемами экспорта зерна

Еврокомиссия: Киев должен к 18 сентября представить план контроля экспорта зерна

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Efrem Lukatsky/AP

Правительство Украины обязалось принять меры, направленные на предотвращение скачков объемов поставляемого в страны Европейского союза (ЕС) зерна. Об этом сообщила пресс-служба Европейской комиссии (ЕК), передает ТАСС.

В заявлении указано, что к 18 сентября киевские власти должны представить соответствующий план действий. При этом украинская сторона согласилась в течение 30 дней предпринять любые шаги с целью контроля над вывозом сельскохозяйственной продукции.

«До этого времени Украина должна принять с 16 сентября эффективные меры по контролю за экспортом четырех групп товаров, чтобы предотвратить любые рыночные искажения в соседних государствах-членах», — добавили представители Брюсселя.

15 сентября Европейская комиссия решила не продлевать срок действия запрета на импорт украинского зерна в страны регионального содружества. В пресс-службе ЕК подчеркнули, что «действующие ограничения истекают сегодня» и их повторное введение пока не планируется.

В то же время руководство международной организации пообещало воздерживаться от продления эмбарго лишь до тех пор, пока Украина выполняет взятые на себя обязательства.

Ранее в Польше заявили о готовности ввести бессрочный запрет на ввоз украинского зерна, если ЕС решит снять ограничения.

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