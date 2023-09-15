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Посол Белоруссии заявил, что у страны нет механизмов работы с Украиной по урегулированию

Посол РБ в РФ: у страны нет механизмов работы с Украиной по теме урегулирования

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Министерство экономики Республики Беларусь

Запад мешал попыткам остановить конфликт на Украине на начальной стадии боевых действий, а сейчас у Минска нет механизмов конструктивной работы с Киевом, заявил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой на состоявшемся в Москве круглом столе «Украинский кризис: роль гуманитарных и посреднических инициатив нейтральных акторов». Его цитирует ТАСС.

По словам Крутого, нынешний украинский конфликт можно было остановить в начальной фазе боевых действий. Он напомнил, что в Белоруссии прошли два раунда мирных переговоров.

«Вынужден констатировать, что в настоящее время у Беларуси отсутствуют механизмы конструктивной работы с украинской стороной. Двусторонние отношения фактически заморожены», — сказал дипломат.

До этого в Комитете государственной безопасности (КГБ) Белоруссии заявили, что Служба безопасности Украины (СБУ) могла готовить диверсии против военных во время учений ОДКБ на территории страны.

Ранее Европарламент призвал МУС выдать ордер на арест Лукашенко.

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