Посол США навестила Гершковича

Посол США Линн Трейси посетила обвиняемого в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича в следственном изоляторе «Лефортово» в Москве. Об этом говорится в сообщении посольства в социальных сетях.

«Посол Трейси посетила несправедливо задержанного журналиста Wall Street Jornal Эвана Гершковича сегодня в Лефортово», — говорится в опубликованном тексте.

15 сентября замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российская сторона удовлетворила запрос США на посещение журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Журналиста американского издания арестовали в России в конце марта, ему грозит до 20 лет лишения свободы по статье УК РФ о шпионаже, если его вину докажут. Адвокаты Гершковича направили жалобу на решение о продлении ареста на три месяца.

Ранее в США двое заключенных сбежали из тюрьмы с помощью зубной щетки.