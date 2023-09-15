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В МАГАТЭ выразили надежду на помощь России по взаимодействию с Северной Кореей

Глава МАГАТЭ Гросси: РФ может способствовать взаимодействию КНДР с агентством

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Anna Voitenko/Reuters

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил в интервью агентству Yonhap, что Россия может поспособствовать взаимодействию КНДР с МАГАТЭ.

Согласно сообщению агентства, Гросси подчеркнул, что Россия «может помочь» Северной Корее взаимодействовать с МАГАТЭ или создать «пути для укрепления доверия», которые были нарушены между КНДР и другими странами».

Глава МАГАТЭ также заявил о желании, чтобы Северная Корея взаимодействовала с агентством. При этом он отметил, что с КНДР не проводились дискуссии по поводу допуска инспекторов МАГАТЭ в страну.

В июне Гросси заявлял, что Международное агентство по атомной энергии обеспокоено продолжением ядерной программы Северной Кореи. Выступая по случаю открытия сессии Совета управляющих МАГАТЭ, глава организации подчеркнул, что КНДР нарушает резолюции Совета Безопасности ООН. Так, полигон Пунгери по-прежнему готов к проведению ядерных испытаний, и МАГАТЭ замечает на нем признаки активности. Кроме того, по словам Гросси, с марта 2023 года на полигоне в Йонбёне наблюдаются признаки эксплуатации ядерных установок и существенное увеличение объема строительных работ.

Ранее МИД России обвинил Гросси в замалчивании опасности обедненного урана.

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