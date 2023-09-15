Великобритания объявила ЧВК «Вагнер» террористической организацией

Власти Великобритании внесли частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» в список террористических организаций. Об этом сообщается на сайте МВД Соединенного Королевства.

Согласно заявлению министерства, ЧВК «Вагнер» была признана террористической организацией 15 сентября после внесения соответствующего указа на рассмотрение в парламент 6 сентября.

В сообщении подчеркивается, что принадлежность к организации или ее активная поддержка станет уголовным преступлением в Великобритании, что грозит потенциальным тюремным заключением на срок до 14 лет, которое может быть назначено наряду со штрафом.

6 сентября министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман заявила, что правительство страны намерено включить ЧВК «Вагнер» в перечень террористических организаций. По словам министра, деятельность организации на Украине и в Африке создает «угрозу глобальной безопасности».

За ношение символики террористической группировки либо ее демонстрации в Великобритании можно получить штраф в размере до £5 тыс. ($6,3 тыс.) или до полугода тюрьмы. Активы такой организации будут конфискованы в случае их обнаружения в стране.

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