Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Финляндия не будет конфисковывать авто с российскими номерами

Глава МИД Финляндии: авто с номерами РФ должны покинуть страну до 16 марта

close
100%
Lehtikuva/Sasu Makinen/Reuters

Финляндия не будет конфисковывать находящиеся в стране автомобили с российскими номерами. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Элина Валтонен, передает Yle.

Как рассказала министр, въезд российских автомобилей в страну начнет действовать с 16 сентября.

При этом она подчеркнула, что ограничения будут касаться и уже находящихся в Финляндии российских авто.

По ее словам, даже постоянное проживание в стране не дает права на использование зарегистрированных в РФ автомобилей на территории Финляндии.

Она добавила, что транспортные средства с российскими номерами должны покинуть Финляндию через полгода, до 16 марта 2024 года.

Ранее Валтонен сообщала, что ввезти зарегистрированные в РФ автомобили смогут граждане ЕС, постоянно проживающие в РФ, члены их семей, дипломаты, также будет возможен въезд по гуманитарным соображениям.

Ранее попавший под санкции миллиардер Авен заявил, что не знает, как выжить в Лондоне.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях