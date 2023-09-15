Финляндия не будет конфисковывать авто с российскими номерами

Финляндия не будет конфисковывать находящиеся в стране автомобили с российскими номерами. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Элина Валтонен, передает Yle.

Как рассказала министр, въезд российских автомобилей в страну начнет действовать с 16 сентября.

При этом она подчеркнула, что ограничения будут касаться и уже находящихся в Финляндии российских авто.

По ее словам, даже постоянное проживание в стране не дает права на использование зарегистрированных в РФ автомобилей на территории Финляндии.

Она добавила, что транспортные средства с российскими номерами должны покинуть Финляндию через полгода, до 16 марта 2024 года.

Ранее Валтонен сообщала, что ввезти зарегистрированные в РФ автомобили смогут граждане ЕС, постоянно проживающие в РФ, члены их семей, дипломаты, также будет возможен въезд по гуманитарным соображениям.

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