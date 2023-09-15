Украинскому блогеру Подоляке предъявили обвинение в госизмене

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила новые обвинения блогеру-миллионнику Юрию Подоляке, в том числе во второй раз обвинив его в совершении государственной измены. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным СБУ, на основании «собранных доказательств» блогеру сообщили о подозрение по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины «государственная измена, совершенная в условиях военного положения».

Как пишет украинская служба, Подоляка якобы проводил информационно-психологические операции против Украины по заказу российских спецслужб.

Кроме того, его обвиняют в корректировке «ракетных ударов агрессора» по Николаеву.

В этот же день стало известно, что народному депутату Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Нестору Шуфричу вручили подозрение в государственной измене.

Кроме того, в украинский суд передали обвинительный акт в отношении бывшего президента Виктора Януковича и экс-премьера страны Николая Азарова по обвинению в государственной измене.

Ранее СБУ арестовала имущество «охранника Януковича» на 50 млн гривен.