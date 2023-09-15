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Киев предложил ООН «забыть» о России в вопросе возобновления зерновой сделки

Лавров: Киев призвал ООН забыть о России в вопросе возобновления зерновой сделки

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Украина предлагает забыть про Россию в ответ на попытки Организации Объединенных Наций возобновить зерновую сделку. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе круглого стола по тематике урегулирования украинского кризиса, передает ТАСС.

Дипломат напомнил, что Киев отказывается соглашаться на возобновление сделки при таких условиях, чтобы и российское зерно, и удобрения были бы освобождены от санкций.

«То есть ООН стучится в эту дверь, а Украина говорит — забудьте про русских», — сказал Лавров.

13 сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что намерен на полях недели высокого уровня сессии Генеральной ассамблеи ООН обсудить с главой МИД России Сергеем Лавровым, а также президентом Турции Реджепом Эрдоганом и украинским лидером Владимиром Зеленским будущее зерновой сделки.

В июле президент России Владимир Путин заявлял, что Россия вернется в зерновую сделку в случае снятия ограничений с ее сельскохозяйственного экспорта.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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