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Расходов на выборы президента Украины в новом бюджете страны нет

Железняк: проект бюджета Украины на 2024 год не предполагает расходы на выборы

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Проект бюджета Украины на 2024 год не предусматривает расходы на проведение выборов президента. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк.

Украинский депутат опубликовал скриншот фрагмента документа, из которого следует, что бюджет центральной избирательной комиссии Украины на следующий год будет меньше, чем в прошлые года.

«Все, интрига снята: расходы на выборы в следующем году не предусмотрены», — написал Железняк.

По его словам, в 2019 году, когда проходили выборы, бюджет ЦИК составлял 4 млрд грн ($108,3 млн).

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство страны приняло бюджет на 2024 год. Он подчеркнул, что ключевой акцент бюджета направлен на оборону. На нее направят более половины всех ресурсов бюджета — 1 трлн 685 млрд грн ($45,6 млрд). Эта сумма, указал премьер-министр, на 113 млрд грн больше, чем в текущем году.

Ранее стало известно, что США хотят потратить выделенные для Украины деньги на Тайвань.

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