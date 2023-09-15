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Бывшего президента и экс-премьера Украины будут судить заочно за госизмену

ГП: на Украине будут заочно судить Януковича и Азарова по делу о госизмене

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Григорий Василенко/РИА «Новости»

В украинский суд передан обвинительный акт в отношении бывшего президента Виктора Януковича и экс-премьера страны Николая Азарова по обвинению в государственной изменен в рамках дела о Харьковских соглашениях 2010 года, предусматривавших продление пребывания российского Черноморского флота в Крыму. Об этом сообщается в Telegram-канале Генеральной прокуратуры Украины.

В заявлении сказано, что бывший президент в нарушение требований конституции и закона Украины «О международных договорах Украины» 21 апреля 2010 года в городе Харькове подписал от имени страны соглашение.

По данным ведомства, экс-премьер в тот же день подписал распоряжение об одобрении правительством «Харьковских соглашений».

Имена обвиняемых генпрокуратура не называет. Агентство «РБК-Украина» отмечает, что речь идет о бывшем президенте Украины Викторе Януковиче и об экс-премьере Николае Азарове. Досудебное расследование проводилось заочно.

В этот же день стало известно, что народному депутату Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Нестору Шуфричу вручили подозрение в государственной измене.

Ранее СБУ арестовала имущество «охранника Януковича» на 50 млн гривен.

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